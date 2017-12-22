Efes Olympikos'a evinde teslim oldu

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 14. haftada konuk ettiği turnuvanın favorilerinden Olympiakos'u elinden kaçırdı: 61-58. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, ilk iki çeyrek boyunca Spanoulis'in oyuna hükmetmesini önleyemedi. Odaya 33-25 geride giden Efes'te Brown, Stimac ve Dunston toplamda 15 sayı üretmişti.



Koç Ergin Ataman, kendi seyircisi önündeki ilk maçta 3. ve 4. çeyrekte Olympiakos'u kelepçelemeyi başardı. Son anlara başa baş giren lacivert beyazlı temsilcimiz, Simon (17 sayı) ve McCollum (16 sayı) ile oyuna tutundu.

Bitime 1.01 kala skoru 59-56 yapan Spanoulis'in kritik üçlüğü maçın kırılma anı oldu. Temsilcimiz 61-58 yenilse de müthiş bir mücadele örneği sergiledi.



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sasa Pukl ** (Slovenya), Fernando Rocha ** (Portekiz), Mehdi Difallah ** (Fransa)

İLK ÇEYREK: 9-17

DEVRE: 25-33

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 39-45

5 FAULLE ÇIKAN: Mantzaris (Olympiakos)

ANADOLU EFES: Ledo, McCollum 16, Brown 11, Birkan, Motum, Adams 4, Stimac 6, Dragic, Dunston 4, Simon 17

OLYMPIAKOS: McLean 9, Papapetrou 6, Spanoulis 12, Strelnieks 1, Mantzaris 2, Roberts 7, Bogris 4, Wiltjer 5, Thompson 11

ERGİN ATAMAN: CİDDİ AKSAKLIKLAR VAR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, transfer için şu anlık almış oldukları bir karar olmadığını söyleyerek, “Gördüğüm kadarıyla ciddi aksaklıklar var. Yönetim ile görüşeceğiz” dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Karşılaşma sonrasında düzenlen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Kötü başladık, rakibin rahat sayı bulmasına izin verdik. Dördüncü periyotta iyi savunma yaptık, kontrolü elimize aldık. Özellikle ikinci yarı iyi oynadık ve savunma yaptık. Çaldığımız toplarda basit atışlar kaçırdık. 20 tane 3 sayının 15 tanesi doğruydu. Yüzdemiz iyi değildi. Bence iyi oynadık ve iyi mücadele ettik. Olympiakos’un bir hücum ribaudunda faul aldık. Faul müydü, değil miydi tekrar izleyip, hakeme gerekli şikayette bulunacağım” diye konuştu.

'Takıma takviye yapılacak mı?' sorusuna Ataman, “Pazartesi Türkiye’ye geldim. Rusya’da bir maç yaptık. Sonra bu maça çıktı. Canlı gözle 3 maç izledim. Gördüğüm kadarıyla ciddi aksaklıklar var. Yönetim ile görüşeceğiz. Şu an için almış olduğumu bir karar yok” şeklinde konuştu.

SFAIROPOULOS: İKİ TAKIM DA İYİ OYNAMADI

Olympaikos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Anadolu Efes galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, “İki takım da bugün iyi oynamadı” dedi.

Olympiakos, THY Euroleague’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 61-58’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan Olympaikos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, “İki takım da bugün iyi oynamadı. İki takım da bu maça kadar zor maçlar oynadı. CSKA maçında çok efor sergiledik. O yüzden de maçın başında ve üçüncü periyotta çok top kaybettik. En önemli şey savunmaydı. Çünkü Efes 58 sayı attı. Bu da sayı ortalamasının altındaydı. Periyotların genelinde savunma ile maçı kontrol ettik. Maçın sonunda Efes öne geçti. Son anlarda hücumda gerekli sayıları bulduk. McCollum’un üçlüğüne rağmen şanslıyız ki kazandı. Üst üste aldığımız ikinci galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi dinlenme vakti. Sakat oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Ergin Ataman’a ve Efes’e iyi şanslar diliyorum” diye konuştu.