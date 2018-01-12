Efes kötü gidişe Sinan Erdem'de son verdi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS ekibini 104-95 yendi.

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 5. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız MTS 10. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası Kızılyıldız MTS'nin 7-6 üstünlüğü ile geçildi. Simon ve Dunston ile etkili olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-21 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Dragic'in üst üste kaydettiği basketlerle 15. dakikaya 35-28 önde girdi. Çeyreğin son bölümünde bir ara skoru 49-36'ya getiren lacivert-beyazlılar, rakibinin farkı eritmesine engel olamasa da soyunma odasına 50-46 üstün gitti.

İkinci yarıya Douglas ve Dragic'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 26. dakikayı 66-57 önde tamamladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan lacivert-beyazlılar, Simon ve Douglas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdürdü ve son çeyreğe 77-71 önde girdi.

Lacivert-beyazlılar, son periyotta McCollum'un üst üste bulduğu sayılarla 36. dakikaya 86-79 önde girdi. Kalan sürede Dragic, Douglas ve Motum ile skor bulmayı sürdüren Anadolu Efes, Kızılyıldız MTS'yi 104-95 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'ten 24 sayıyla Zoran Dragic olurken, Errick McCollum da 20 sayı üretti. Konuk ekipte ise Milko Bjelica 15 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes'in yeni transferi Toney Douglas, karşılaşmada 24 dakikadan fazla süre alırken 12 sayı kaydetti.

YENİ TRANSFER GÖZ DOLDURDU

Anadolu Efes’in yeni transferi Toney Douglas, lacivert-beyazlı forma ile ilk maçında 12 sayı kaydederek etkili bir başlangıç yaptı.



THY Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes’in Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 104 - 95 mağlup ettiği mücadelede lacivert-beyazlıların yeni transferi Douglas, performansı ile dikkat çekti. Anadolu Efes’in NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'den kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı oyuncu, Kızılyıldız karşısında 29 dakika 24 saniye süre alırken, 4 asist ve 12 sayı ile takımına katkı sağladı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Spiros Gkontas xx, Amit Balak xx

Anadolu Efes: McCollum xxx 20, Brown xx 10, Birkan x, Motum xxx 12, Stimac xx 2, Douglas xx 12, Dragic xxx 24, Dunston xx 13, Simon xx 11

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Radicevic xx, Dangubic xx 8, Davidovac xx 10, Lazic xx 2, Feldeine xx 8, Jankovic xx 9, Rochestie xx 14, Lessort xx 11, Ennis xx 5, Jovanovic xx 13, Bjelica xx 15

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22 - 21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 50 - 46 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 77 - 71 (Anadolu Efes lehine)

5 faul alan: Krunoslav Simon (Anadolu Efes)