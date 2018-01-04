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Anadolu Efes Komşu'da direnemedi

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 12'nci mağlubiyetini alırken, Panathinaikos 11'inci galibiyetini tattı.

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SALON: OAKA Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Borys Ryzhyk, Milivoje Jovcic

PANATHINAIKOS: Singleton 8, Rivers, Pappas 16, Denmon 9, Gist 10, Vougioukas 4, Lekavicius 9, Gabriel 3, Auguste, Lojeski 8, Calathes 17, Antetokounmpo 6

ANADOLU EFES: Ledo, Brown 6, Birkan 4, Adams 20, Stimac 4, Muhaymin, Dragic 6, Dunston 12, Simon 13

1'İNCİ PERİYOT: 23-12

İLK YARI: 47-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-56

Anadolu Efes Komşuda direnemedi

Oaka'daki mücadeleye iyi başlayan Panathinaikos oldu. Kısa sürede üstünlüğü ele geçiren Pana ilk çeyreği 23-12 önde kapattı. İkinci periyotta Anadolu Efes kısa serilerle oyun ortak olmaya çalıştı ancak dış atışlardaki düşük yüzde temsilcimizin devreye 47-33 geride girmesine neden oldu.

Üçüncü çeyrekte hızlı hücumlardan sonuca giden Panathinaikos, farkı çift hanelerde tuttu. Son bölümde temsilcimizden gelen üst üste top kayıpları dönüşünde ev sahibi takımın 3 sayılık atışlarına dönüşünce Efes son on dakikaya 14 sayı geride girdi.(70-56)

Son çeyrekte Anadolu Efes'ten beklediğimiz geri dönüş gelmedi. Oyun kontrolünü elden bırakmayan Panathinaikos maçın kazananı oldu: 90-79

Anadolu Efes'te Josh Adams 20, Brock Motum 14, Krunoslav Simon 13 sayı üretirken, Pana'da ise Nick Calathes 17 sayı 9 asist, Nikos Pappas 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

thy avrupa ligi

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