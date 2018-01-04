Anadolu Efes Komşu'da direnemedi

SALON: OAKA Arena
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Borys Ryzhyk, Milivoje Jovcic
PANATHINAIKOS: Singleton 8, Rivers, Pappas 16, Denmon 9, Gist 10, Vougioukas 4, Lekavicius 9, Gabriel 3, Auguste, Lojeski 8, Calathes 17, Antetokounmpo 6
ANADOLU EFES: Ledo, Brown 6, Birkan 4, Adams 20, Stimac 4, Muhaymin, Dragic 6, Dunston 12, Simon 13
1'İNCİ PERİYOT: 23-12
İLK YARI: 47-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-56
Oaka'daki mücadeleye iyi başlayan Panathinaikos oldu. Kısa sürede üstünlüğü ele geçiren Pana ilk çeyreği 23-12 önde kapattı. İkinci periyotta Anadolu Efes kısa serilerle oyun ortak olmaya çalıştı ancak dış atışlardaki düşük yüzde temsilcimizin devreye 47-33 geride girmesine neden oldu.
Üçüncü çeyrekte hızlı hücumlardan sonuca giden Panathinaikos, farkı çift hanelerde tuttu. Son bölümde temsilcimizden gelen üst üste top kayıpları dönüşünde ev sahibi takımın 3 sayılık atışlarına dönüşünce Efes son on dakikaya 14 sayı geride girdi.(70-56)
Son çeyrekte Anadolu Efes'ten beklediğimiz geri dönüş gelmedi. Oyun kontrolünü elden bırakmayan Panathinaikos maçın kazananı oldu: 90-79
Anadolu Efes'te Josh Adams 20, Brock Motum 14, Krunoslav Simon 13 sayı üretirken, Pana'da ise Nick Calathes 17 sayı 9 asist, Nikos Pappas 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.