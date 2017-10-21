Efes İspanyollar'a direnemedi

Müsabakanın ilk periyodunu 19-13 geride kapatan Anadolu Efes, ikinci çeyrekte toparlandı ve devre arasına 38-38'lik eşitlikle gidildi.
Üçüncü periyodu 66-48 geride tamamlayan İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 78-71 mağlup ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Valencia adına 24 sayı kaydeden Erick Green olurken, Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac 22 sayı üretti.
Bu sonuçla İstanbul ekibi ikinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Valencia ise ilk galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 25 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak.
Salon: Pabellon Fuente de San Luis
Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Saso Petek (Slovenya), Anne Panther (Almanya)
Valencia: Thomas 8, Dubljevic 9, Vives 3, Sastre 15, Green 24, Abalde, Van Rossom 3, Martinez, Pleiss 6, Doornekamp 8, Hlinason 2
Anadolu Efes: Doellman 7, McCollum 20, Muric 11, Dunston, Simon, Doğuş Balbay, Motum 9, Adams 2, Stimac 22
1. Periyot: 19-13
Devre: 38-38
3. Periyot: 66-48
5 faulle çıkan: 39.58 Dubljevic (Valencia)
İKİNCİ HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI
THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ikinci hafta maçları tamamlandı.
Ligin ikinci haftasında Türk ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş galibiyetle tanışırken, Anadolu Efes mağlup oldu.
Fenerbahçe Doğuş deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını uzatmada 92-86 yendi. Anadolu Efes ise konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia'ya 78-71 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-71
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş: 86-92
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 82-69
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia Vitoria Gasteiz (İspanya): 74-68
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya):
93-83
Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-75
Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 85-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-82
Ligde üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim'de yapılacak.