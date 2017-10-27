Efes farklı yenildi

Anadolu Efes, Euroleague'in 4. haftasında CSKA Moskova ile karşılaştı. Ruslar mücadeleyi 98-80 kazandı. Lacivert beyazlılar 4. Euroleague maçında da sahadan eli boş döndü.
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes 4. hafta maçında ağırladığı turnuvanın favorilerinden CSKA Moskova'ya 98-80 yenildi ve 4'te 0 yaptı.
İlk çeyrekte Simon'la etkili olan lacivert beyazlılar, 2. periyotta Clyburn ve Westermann devreye girince odaya giderken 11 sayı geriye düştü: 43-54.
İkinci yarıda Clyburn (20 sayı) tetikte kalıp, yanına De Colo da (18 sayı) eklenince, Simon (23 sayı) ve Adams'ın (17 sayı) çabaları boşa çıktı.
Efes rakibine iki sayılık atışlardan 64 sayı fırsatı verip, kendisi 32 sayıda kaldı. CSKA'nın tecrübesi de bu olumsuz tabloya eklenince temsilcimiz salondan 98-80 mağlup ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Perez ** (İspanya), Mario Majkic ** (Slovenya), Uros Obrknezevic ** (Sırbistan)
İLK ÇEYREK: 26-27
DEVRE: 43-54
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 60-73
ANADOLU EFES: Ledo 9, Doellman 8, McCollum, Doğuş, Motum 2, Adams 17, Stimac 7, Dunston 14, Simon 23
CSKA MOSKOVA: De Colo 18, Westermann 6, Antonov 5, Rodriguez 14, Vorontsevich 2, Clyburn 20, Higgins 5, Khryapa 7, Kurbanov 6, Hines 2, Hunter 13