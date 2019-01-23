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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
23.01.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Efes deplasmanda, F.Bahçe evinde! iddaa'da öne çıkanlar...

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Efes deplasmanda, F.Bahçe evinde! iddaa'da öne çıkanlar...

Anadolu Efes zorlu Madrid deplasmanına giderken, lider Fenerbahçe Beko ise evinde Olympiakos'u ağırlayacak. Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, kritik maçları sizler için değerlendirdi...

Selahi Aydın'dan 'Fenerbahçe Beko - Olympiakos' iddaa analizi

Fenerbahçe liderlik koltuğunda sağlam bir şekilde duruyor. Momentumun da onların lehine olduğunu düşünüyorum. Problemler yaşasa da hala ilk 4 iddiasını devam ettiren Olympiakos ile karşılaşacak. Olympiakos'ta Blatt-Spanoulis gerginliği devam ediyor. Birkaç maç üst üste mağlubiyet gelse ilk vurulacak yer burası. Vesely'siz gittiğimiz deplasmanda son anda kazanmıştık. Savunma konsantrasyonu yüksek bir maç olmuştu. Yine 70'ler civarında geçecek bir maç ve ALT bekliyorum.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 859Fenerbahçe -(7,5h) Olympiakos
    3
    MS2
    1,70
    4319kez oynandı
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Orkun Hınçer'den 'Real Madrid - Anadolu Efes' iddaa analizi

Geçen hafta Podgorica'da oynanan maçta Buducnost'a 73-60'lık skorla mağlup olan Real Madrid, sezonun en şaşırtıcı sonuçlarından birine imza attı. 15'inci sırada yer alan Buducnost karşısında 60 sayıda kalması beklenmedik bir durumdu. Real bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk ediyor. Anadolu Efes oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini koruyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı temsilcimiz, uzun süre farklı önde götürmesine rağmen kaybetmişti. Temsilcimiz son maçlarda başarılı sonuçlar alsa da bana hala güven vermiyor. Buducnost yenilgisi sonrası, daha dikkatli ve kontrollü oynamasını beklediğim Real Madrid'in maça iyi başlamasını bekliyorum. 

En Çok Oynanan Bahis
  • 865Real Madrid -(7,5h) Anadolu Efes
    3
    MS2
    1,70
    5522kez oynandı
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Temsilcilerimizin Euroleague maçları CANLI yayınla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

Hızlı Hücum - 24 Ocak 2019 Euroleague TahminleriNesine TV editörleri Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe, günün Euroleague karşılaşmalarını Hızlı Hücum'da sizler için değerlendirdi!
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