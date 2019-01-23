Efes deplasmanda, F.Bahçe evinde! iddaa'da öne çıkanlar...
Anadolu Efes zorlu Madrid deplasmanına giderken, lider Fenerbahçe Beko ise evinde Olympiakos'u ağırlayacak. Nesine.com'un basketbol iddaa yazarları, kritik maçları sizler için değerlendirdi...
Selahi Aydın'dan 'Fenerbahçe Beko - Olympiakos' iddaa analizi
Fenerbahçe liderlik koltuğunda sağlam bir şekilde duruyor. Momentumun da onların lehine olduğunu düşünüyorum. Problemler yaşasa da hala ilk 4 iddiasını devam ettiren Olympiakos ile karşılaşacak. Olympiakos'ta Blatt-Spanoulis gerginliği devam ediyor. Birkaç maç üst üste mağlubiyet gelse ilk vurulacak yer burası. Vesely'siz gittiğimiz deplasmanda son anda kazanmıştık. Savunma konsantrasyonu yüksek bir maç olmuştu. Yine 70'ler civarında geçecek bir maç ve ALT bekliyorum.
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Orkun Hınçer'den 'Real Madrid - Anadolu Efes' iddaa analizi
Geçen hafta Podgorica'da oynanan maçta Buducnost'a 73-60'lık skorla mağlup olan Real Madrid, sezonun en şaşırtıcı sonuçlarından birine imza attı. 15'inci sırada yer alan Buducnost karşısında 60 sayıda kalması beklenmedik bir durumdu. Real bu hafta temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk ediyor. Anadolu Efes oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini koruyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı temsilcimiz, uzun süre farklı önde götürmesine rağmen kaybetmişti. Temsilcimiz son maçlarda başarılı sonuçlar alsa da bana hala güven vermiyor. Buducnost yenilgisi sonrası, daha dikkatli ve kontrollü oynamasını beklediğim Real Madrid'in maça iyi başlamasını bekliyorum.
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