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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
08.06.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Efeler Slovakya'ya göz açtırmadı

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Efeler Slovakya'ya göz açtırmadı

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

2019 CEV Avrupa Altın Ligi 4'üncü maçında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya ile karşılaştı. Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü.

Milli Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da takip etti.

Büyük bir coşkuyla geçen mücadele de sonunda karşılaşmayı 3-0 kazanan Milli Takım, guruptaki liderliğini sürdürdü.

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Marev Chavdar (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)

TÜRKİYE: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin)

SLOVAKYA: Filip Palgut, Patrik, Peter, Jakup, Julius, Martin (Marian, Filip Gavenda, Lukas, Jan, Marcel)

SETLER: 25-15, 25-11, 25-17

SÜRE: 125 dakika (26, 19, 36, 33)

 

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