Efeler Ligi'nde şampiyonluk serisi heyecanı başlıyor
Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Halkbank arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın İzmir'de oynanacak.
Normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan ve geçen sezon olduğu gibi bu yıl da play-off finalinde birbirlerine rakip olan Arkas Spor ile Halkbank arasındaki serinin ilk maçı yarın saat 16.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak final serisinde ikinci karşılaşma 3 Nisan Salı günü İzmir'de, üçüncü müsabaka ise 7 Nisan Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Gerekirse son 2 karşılaşma yine Ankara'da yapılacak.
Halkbank'ın 8, Arkas Spor'un 4 şampiyonluğu var
Lig tarihinde 8 şampiyonluk elde eden Halkbank, daha önce 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016 ve 2016-2017'de rakiplerini geride bıraktı.
Ligde 4 şampiyonluğu bulunan Arkas Spor ise 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamlamıştı.
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