Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank oldu
Efeler Ligi Play-off Final Etabı 4'üncü maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-21, 25-21, 20-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazanan Halkbank; üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu şampiyonluğunu elde etti.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Burhan İlhan
HALKBANK: Hierrezuelo, Burutay, Faik Samet, Hernandez, Petric, Emre Batur, Hasan (L), Alperay (L) (Lucas Loh, Mustafa, Abdullah)
ARKAS SPOR: Jovovic, Bravo, Mert Matic, Adis, Fromm, Mustafa Koç, Burak Mert (L) (Gökhan, Yiğit, Çağatay, Hasan, Sanchez Bozhuleva, Muhammet)
SETLER: 25-21, 25-21, 20-25, 25-19
SÜRE: 121 dakika (31, 28, 31, 31)
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