Efeler Ligi play-off final serisinde dördüncü randevu
Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, yarın İzmir'de karşılaşacak.
Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı final serisinde İstanbul'daki 2 karşılaşmada Arkas Spor'u 3-2'lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, dünkü müsabakada 3-2 yenilmesine rağmen avantajını koruyor. Sarı-lacivertli ekip, yarınki maçtan galip ayrılması halinde seride 3-1 öne geçip şampiyonluğa ulaşacak.
Arkas Spor'un kazanması durumunda serideki son karşılaşma 3 Mayıs Cuma günü yine İzmir'de oynanacak.
İzmir temsilcisinde dünkü maçta diskalifiye edilen antrenör Glenn Hoag müsabakada görev yapamayacak.
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