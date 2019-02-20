Efekan Karayazı, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu 14 yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.
Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor’un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe’ye transfer oldu.
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