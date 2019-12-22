Efecan Karaca: "Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım"

Sezon başında Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray’dan teklif aldığını açıklayan Efecan Karaca, eski hocası Sergen Yalçın için, “Gördüğüm en disiplinli teknik direktör. İdmanları o kadar ağırdı ki, kusanlar bile oldu” dedi.

Milli oyuncu, yakın zamanda vefat eden dedesinin Fenerbahçeli olduğunu, geçen sezon F.Bahçe’ye attığı golden sonra 3 gün kendisiyle küstüğünü de söyledi.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!