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GeriFutbol Efecan Karaca: "Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım"
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Futbol
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Efecan Karaca: "Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım"

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Efecan Karaca: "Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım"

Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, Aytemiz’in Instagram hesabından taraftarların sorularını yanıtladı.

Sezon başında Trabzonspor, Beşiktaş ve G.Saray’dan teklif aldığını açıklayan Efecan Karaca, eski hocası Sergen Yalçın için, “Gördüğüm en disiplinli teknik direktör. İdmanları o kadar ağırdı ki, kusanlar bile oldu” dedi.

Milli oyuncu, yakın zamanda vefat eden dedesinin Fenerbahçeli olduğunu, geçen sezon F.Bahçe’ye attığı golden sonra 3 gün kendisiyle küstüğünü de söyledi.

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Efecan Karaca: Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’dan teklif aldım


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