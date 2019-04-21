Efecan Karaca: Daha farklÄ± olabilirdi
Aytemiz Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca, FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na iyi hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n istediÄŸi her ÅŸeyi sahada uygulayarak gÃ¼zel bir galibiyet elde ettiklerini sÃ¶yledi.Â
Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n tek golÃ¼nÃ¼ atan Efecan Karaca, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendileri iÃ§in bu akÅŸam Ã§ok gÃ¼zel bir maÃ§ olduÄŸunu ifade etti.Â
TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi performanstan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Efecan, "Bir haftadÄ±r FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°ki kez analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. HaftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e'nin zaaflarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve sonuÃ§ta da inanÄ±lmaz pozisyonlara girdik. HocamÄ±zÄ±n dediÄŸi her ÅŸeyi uyguladÄ±k sahada. Bunun da meyvesini topladÄ±k. GÃ¼zel bir galibiyet. Daha da farklÄ± olabilirdi ama hepimizin beceriksizliÄŸi oldu ama olsun Ã¶nemli olan kazanmaktÄ± bugÃ¼n ve kazandÄ±k." diye konuÅŸtu.Â
Ligde ÅŸu anda 5. sÄ±rada olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Efecan, "Sezonu 5. sÄ±rada bitirmek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." dedi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmada attÄ±ÄŸÄ± golle ilgili neler hissettiÄŸine yÃ¶nelik bir soruya "GÃ¼zel bir duygu." diye cevap veren Efecan Karaca, "Biraz kliÅŸe olacak ama Ã¶nemli olan takÄ±mÄ±n kazanmasÄ±ydÄ±, kimin attÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. Top bana geldi ve kafayÄ± vurdum, gol oldu. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yardÄ±mÄ±yla attÄ±m. TeÅŸekkÃ¼r ederim ve tebrik ederim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
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