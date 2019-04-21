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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
AA
21.04.2019 - 23:10, Son GÃ¼ncelleme:

Efecan Karaca: Daha farklÄ± olabilirdi

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Efecan Karaca: Daha farklÄ± olabilirdi

Aytemiz Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca, FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na iyi hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n istediÄŸi her ÅŸeyi sahada uygulayarak gÃ¼zel bir galibiyet elde ettiklerini sÃ¶yledi.Â

Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±nda 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n tek golÃ¼nÃ¼ atan Efecan Karaca, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendileri iÃ§in bu akÅŸam Ã§ok gÃ¼zel bir maÃ§ olduÄŸunu ifade etti.Â 

TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi performanstan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Efecan, "Bir haftadÄ±r FenerbahÃ§e maÃ§Ä± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°ki kez analiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. HaftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ FenerbahÃ§e'nin zaaflarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve sonuÃ§ta da inanÄ±lmaz pozisyonlara girdik. HocamÄ±zÄ±n dediÄŸi her ÅŸeyi uyguladÄ±k sahada. Bunun da meyvesini topladÄ±k. GÃ¼zel bir galibiyet. Daha da farklÄ± olabilirdi ama hepimizin beceriksizliÄŸi oldu ama olsun Ã¶nemli olan kazanmaktÄ± bugÃ¼n ve kazandÄ±k." diye konuÅŸtu.Â 

Ligde ÅŸu anda 5. sÄ±rada olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Efecan, "Sezonu 5. sÄ±rada bitirmek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." dedi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmada attÄ±ÄŸÄ± golle ilgili neler hissettiÄŸine yÃ¶nelik bir soruya "GÃ¼zel bir duygu." diye cevap veren Efecan Karaca, "Biraz kliÅŸe olacak ama Ã¶nemli olan takÄ±mÄ±n kazanmasÄ±ydÄ±, kimin attÄ±ÄŸÄ± deÄŸil. Top bana geldi ve kafayÄ± vurdum, gol oldu. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yardÄ±mÄ±yla attÄ±m. TeÅŸekkÃ¼r ederim ve tebrik ederim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

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