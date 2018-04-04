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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
04.04.2018 - 08:34, Son Güncelleme:

Eduok bombası!

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Eduok bombası!

Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek isteyen yönetimin Samuel Eduok’un menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

Beşiktaş yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek için harekete geçti. Yönetimin bir süredir gündemine aldığı Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Samuel Eduok'u sezon sonunda takıma katmak için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

KASIMPAŞA'DA 41 MAÇA ÇIKTI
Kasımpaşa' ya 2016-2017 sezonu öncesi Tunus ekibi ES Tunis'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu İstanbul ekibinde 2 sezonda çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol, 7 asist ile çok başarılı bir performans gösterdi.

GÜNEŞ OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Bu futbolcunun genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu olması nedeniyle çok beğenildiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Samuel Eduok için olumlu görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.

KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Kasımpaşa ile bir görüşme yaparak bu oyuncu için resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Samuel Eduok'un gelişmelerden haberdar olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

NİJERYALI OYUNCU UMUT VERİYOR
Kasımpaşa' nın yıldız oyuncusu Samuel Eduok, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekti. 24 yaşındaki futbolcunun bir süredir Beşiktaş'ın radarına girdiği ortaya çıktı. Hızlı ve yıpratıcı bir görüntüsü olan Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa'da büyük aşama kaydetmesi üzerine Beşiktaş bu oyuncuyu transfer listesinin en başına aldı. (Takvim)

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