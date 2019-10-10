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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Edoardo Reja: Türkiye'nin Burak Yılmaz gibi...

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Edoardo Reja: Türkiye'nin Burak Yılmaz gibi...

Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Edoardo Reja, "Maç için pozitif düşüncülere sahibim. Sahada en iyi performansımızı sergileyerek istediğimiz sonuca odaklanmamız gerekiyor" dedi.


EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan Arnavutluk Milli Takımı'nda teknik direktör Edoardo Reja ve oyunculardan Ledian Memushaj, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sadece hücumda değil diğer bölgelerde de kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Reja, "Türkiye'nin Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Sadece hücumda değil diğer bölgelerde de iyi oyunculara sahipler. İstediğimiz sonucu alabilmemiz için maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor. İyi bir maç çıkarma mecburiyetindeyiz. İki takım için de karar verici ve yol belirleyici bir maç olacak. Taktik olarak güçlü olmamız lazım. Bütün detaylara karşı dikkatli olmaya çalışacağız. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇ İÇİN POZİTİF DÜŞÜNCELERE SAHİBİM"
İyi bir oyun çıkaracaklarını düşünüdüğünü vurgulayan İtalyan teknik adam, "Maç için pozitif düşüncülere sahibim. Sahada en iyi performansımızı sergileyerek istediğimiz sonuca odaklanmamız gerekiyor. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz" diye konuştu.
Reja, sakatlığından dolayı yarınki maçta forma giyemeyecek olan İtalya ekiplerinden Napoli'de oynayan başarılı oyuncu Elseid Hysaj'ın ise takım için önemli bir eksik olduğunu söyledi.

LEDIAN MEMUSHAJ: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Zor bir maç olacağını vurgulayan Ledian Memushaj, "İyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak. Şansımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Öte yandan Arnavutluk Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını, teknik direktör Edoardo Reja yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

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