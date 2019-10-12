Edoardo Reja: Türkiye başarılı olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEdoardo Reja: Türkiye başarılı olacak
GeriFutbol Edoardo Reja: Türkiye başarılı olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 00:47, Son Güncelleme:

Edoardo Reja: Türkiye başarılı olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edoardo Reja: Türkiye başarılı olacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye'ye 1-0 yenilen Arnavutluk'un teknik direktörü Edoardo Reja, iyi bir futbol ortaya koymalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Edoardo Reja, Ülker Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Evet bugün kaybettik ama iyi bir oyunla kayıp oldu. Türkiye'nin gittiği Avrupa Şampiyonası'nda oldukça iyi işler yapacağını düşünüyorum ve onlara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını istiyorum ki bizim performansımız daha iyi bir hale gelsin." ifadelerini kullandı.

"Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Bunun maçtan önce de farkındaydık. Fizik, teknik ve yetenek olarak güçlü bir ekipti." diyen Reja şöyle konuştu:

"Buraya gelmekteki amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Boşluklar bulduk ama istediğimiz gibi kullanamadık. Arnavutluk Mili Takımı olarak Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk ve bunu da başardık. Bugünkü mücadeleden mutluyum. Türkiye baskı ile başladı, fiziksel oyunu tercih ederek başladı, buna iyi bir karşılık verdik. Sert bir oyun ortaya koyduk. İki, üç net pozisyon oluşturduk, yararlanamadık. Maçın sonunda şanssız bir gol yedik. Türkiye çok değerli, iyi bir takım. Neredeyse tüm oyuncuları herkes tarafından tanınıyor."

Edoardo Reja, gruptaki durumlarıyla ilgili, "Grupta, takımın başında olduğum maçlara bakarsanız fena bir iş çıkarmadık. Grupta fazla bir şansımız kalmadı. Puan durumunu 18-15-12 yapabilseydik, şanstan bahsedebilirdik. Türkiye ve Fransa'nın on sekizer puanı oldu. Belki bugün kazanmak işleri değiştirebilirdi ama biz bunda başarılı olamadık." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Edoardo Reja: Türkiye başarılı olacak
Şenol Güneş'ten kravat açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik
EURO 2020'de Türkiye'nin puan durumu nasıl şekillendi? İşte A Milli Takımın H Grubu'nda güncel puan durumu