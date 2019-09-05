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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Ediz Bahtiyaroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor… İşte hayatı ve ölümüyle ilgili detaylar

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Ediz Bahtiyaroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor… İşte hayatı ve ölümüyle ilgili detaylar

Ediz Bahtiyaroğlu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 2012 yılında Eskişehirspor’da oynadığı dönemde hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, yaşasaydı 33 yaşında olacak. İşte, Eskişehirspor’un unutulmayan futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu’nun hayatı ve ölümüyle ilgili detaylar…

Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.  Bosna-Hersek asıllı olan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, son olarak Eskişehirspor'da oynamıştı. Boşnak kökenli olan Bahtiyaroğlu, pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.

Futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transferoldu. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı.

Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giydi. 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

 

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