Ediz Bahtiyaroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor… İşte hayatı ve ölümüyle ilgili detaylar
Ediz Bahtiyaroğlu ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. 2012 yılında Eskişehirspor’da oynadığı dönemde hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, yaşasaydı 33 yaşında olacak. İşte, Eskişehirspor’un unutulmayan futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu’nun hayatı ve ölümüyle ilgili detaylar…
Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bosna-Hersek asıllı olan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, son olarak Eskişehirspor'da oynamıştı. Boşnak kökenli olan Bahtiyaroğlu, pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi.
Futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transferoldu. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı.
Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giydi. 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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