Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Edirnespor Erzurumspor maçı, Türkiye Kupasında 3. Tur mücadelelerini ekrana getirecek. Kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Edirnespor ve Erzurumspor, bu maçı kazanmaları halinde bir üst tura yükselmeye hak kazanacak. Peki, Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Edirnespor Erzurumspor maçı ile Türkiye Kupasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Son haftaların formda takımı Edirnespor, Erzurumspor karşısında çıkacağı mücadeleden galip ayrılması halinde bir üst tur için avantaj elde edecek. Peki, Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
EDİRNESPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Edirnespor'un sahasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçı, 24 Eylül Salı günü saat 15.00'da başlayacak. Karşılaşmanın resmi olarak yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
92 ekibin mücadele edeceği 3. tur, bugün oynanacak 16 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:
13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
14.00 Payasspor-Boluspor
14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay
15.00 Somaspor-Keçiörengücü
15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor
15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor
15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe
15.00 Muğlaspor-Bursaspor
16.00 Altınordu-1922 Konyaspor
16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor
18.30 Balıkesirspor-Vanspor
19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu
19.00 Adanaspor-Fethiyespor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970
20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor
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