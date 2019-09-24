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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.09.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Edirnespor Erzurumspor maçı, Türkiye Kupasında 3. Tur mücadelelerini ekrana getirecek. Kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Edirnespor ve Erzurumspor, bu maçı kazanmaları halinde bir üst tura yükselmeye hak kazanacak. Peki, Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Edirnespor Erzurumspor maçı ile Türkiye Kupasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Son haftaların formda takımı Edirnespor, Erzurumspor karşısında çıkacağı mücadeleden galip ayrılması halinde bir üst tur için avantaj elde edecek. Peki, Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? 

EDİRNESPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Edirnespor'un sahasında oynanacak olan BB Erzurumspor maçı, 24 Eylül Salı günü saat 15.00'da başlayacak. Karşılaşmanın resmi olarak yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

92 ekibin mücadele edeceği 3. tur, bugün oynanacak 16 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa

14.00 Payasspor-Boluspor

14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay

15.00 Somaspor-Keçiörengücü

15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor

15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor

15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe

15.00 Muğlaspor-Bursaspor

16.00 Altınordu-1922 Konyaspor

16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor

18.30 Balıkesirspor-Vanspor

19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu

19.00 Adanaspor-Fethiyespor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970

20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor

Edirnespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

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