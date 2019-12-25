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Futbol
25.12.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu

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Fransa Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Uruguaylı forvet Edinson Cavani takımıyla olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; 32 yaşındaki yıldız oyuncu La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile her konuda anlaştı.

Haberde, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun yıldız oyuncuya senelik 12 milyon Euro'dan 2023 yılına kadar sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cavani bu sezon PSG çıktığı 11 maçta, 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

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Edinson Cavaninin yeni takımı belli oldu

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