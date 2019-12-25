Edinson Cavani'nin yeni takımı belli oldu

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; 32 yaşındaki yıldız oyuncu La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile her konuda anlaştı.

Haberde, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun yıldız oyuncuya senelik 12 milyon Euro'dan 2023 yılına kadar sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cavani bu sezon PSG çıktığı 11 maçta, 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!