« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Edinson Cavani PSG tarihine geçti

Edinson Cavani PSG tarihine geçti

PSG farklı kazandı - Lider Paris Saint-Germain, ligin 23. haftasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti - PSG formasıyla 157 gole ulaşan Cavani, takımın en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, sahasında Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Edinson Cavani'nin golüyle öne geçen Paris Saint-Germain, 40. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

70. dakikada Angel Di Maria ile farkı açan ev sahibi ekip, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Paris Saint-Germain formasıyla 157. golünü atan Uruguaylı futbolcu Cavani, Zlatan Ibrahimovic'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Bu galibiyetin ardından lider Paris Saint-Germain puanını 59'a çıkarırken, Montpellier 31 puanda kaldı.

Ligue 1PSG

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ