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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.03.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Edin Visca ile bir kez daha!

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Edin Visca ile bir kez daha!

Fenerbahçe, Edin Visca için bir kez daha girişimde bulunacak...

Sarı-Lacivertliler ile Edin Visca’nın adı uzun yıllardır anılıyor. Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Boşnak futbolcunun peşine düştü ancak tüm çabalara rağmen işi bitiremedi. Visca, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürerek Başakşehir’in zirvede yer almasını sağladı.

Üstelik Bosna Hersek Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, formunu iyice artıran Visca için bu yaz bir kez daha girişimlerde bulunmayı planlıyor.

Başkan bizzat ilgilenecek

Ersun Yanal, takımdaki skorer oyuncu eksikliğini 29 yaşındaki yıldızla doldurmak istiyor. Edin Visca, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkıyor. Boşnak yıldızı Başakşehir’den koparmak kolay değil. Ancak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, şampiyonluk kadrosu kurmak için gözünü karartmış durumda. Başkan Koç, gerekirse bu transferle bizzat ilgilenebilir.

Milli takımda coştu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ağırlığı Süper Lig’e vererek Yeni Malatya’dan Sadık Çiftpınar’ı, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan’ı ve Galatasaray’la sözleşmesini fesh eden Serdar Aziz’i kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminde ise Sarı- Lacivertliler’in yurt içinden tek hedefi Visca konumunda. Başarılı oyuncu bu sezon Başakşehir’de 26 resmi maça çıkarken 10 gol atıp 12 de asist yaptı. Visca, son olarak Bosna Hersek Milli Takımı’nda 2-1 kazandıkları Ermenistan karşısında asist yaparken, 2-2 biten Yunanistan mücadelesinde ise ağları havalandırdı. (Fanatik)

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