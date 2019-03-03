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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.03.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Edin Visca durdurulamıyor

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Edin Visca durdurulamıyor

Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, E.Y. Malatyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu. 29 yaşındaki futbolcunun 12 tane de asisti bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 53'e yükselten turuncu-lacivertliler, zirvedeki yerini perçinlemiş oldu.

Bu zorlu mücadelede öne çıkan isim ise Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Visca oldu.

Her karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da etkili bir oyun ortaya koyan başarılı oyuncu, güzel futbolunu attığı golle de süslemiş oldu.

Visca, 57. dakikada Mossoro'nun pasıyla takımı adına ikinci golü atan isim oldu. 29 yaşındaki oyuncunun 78. dakikada attığı bir gol de VAR kararıyla ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Gol sayısını 10'a çıkardı

Edin Visca, Malatyaspor karşısında bulduğu golle çift hanelere de ulaşmış oldu. Turuncu-lacivertli formayı giydiği 24 maçta 10 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. 12 de asisti bulunan Visca, Süper Lig'in asist kralı unvanını da elinde bulunduruyor.

Edin Visca, Başakşehir formasıyla en fazla golü 2015-2016 sezonunda buldu. Söz konusu dönemde 17 gol atan Bosna Hersekli oyuncu, 2017-2018 sezonunda da yaptığı 15 asistle kendi rekorunu kırmıştı. Ligin bitimine 10 hafta kala 10 gol, 12 asiste ulaşan Visca'nın kalan bölümde bu sayıları geçip geçemeyeceği ise merak konusu.

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