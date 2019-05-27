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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko'nun kariyeri

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Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko'nun kariyeri

Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılıyor. Yıldız golcünün gelecek sezon Fenerbahçe'ye transfer olabileceğine yönelik haberlerin ardından, Edin Dzeko'nun kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Edin Dzeko kimdir? İşte, Edin Dzeko'nun kariyeri...

17 Mart 1986'da Saraybosna'da dünyaya geldi. Ülkesinin takımlarından Željezničar'da futbol hayatına başlamıştır. Željezničar formasıyla 40 maçta 5 gol atmış ve Çek Cumhuriyeti takımlarından Teplice'ye transfer olmuştur. Bu takımın formasıyla da 43 maça çıkmış ve 17 gol kaydetmiştir.

Uzun boyu ve tekniğiyle dikkat çeken Džeko 2007 yılında ilk kez millî takıma çağrılmış ve sezon sonunda Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olmuştur. İlk sezonunda yani 2007-2008 sezonunda 28 maçta 18 gol kaydetmiştir.

Edin Džeko asıl patlamasını ise 2008-2009 sezonunda yapmış ve Bundesliga'da 32 maçta 26 gol atarak ve 15 asist yaparak 28 golle gol kralı olan takım arkadaşı Grafite ile Wolsburg'un tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştır.

Edin Džeko 2008-2009 sezonunda DFB-Pokal ve UEFA Kupası'nda da 8 maçta 12 gol atarak sezonu 38 golle kapatmış ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine girmiştir.

Džeko 7 Ocak 2011'de ara transfer döneminde 32.5 milyon £ gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer olmuştur. Džeko, Manchester City'de toplam, 189 resmi maçta 72 gol ve 39 asist yaptı.

2015'te İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Bosna Hersekli forvet oyuncusu Edin Dzeko’yu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Roma, 1 Temmuz 2016'da ise Edin Dzeko'nun bonservisini aldı.

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