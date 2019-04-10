Edin Dzeko Ada yolunda
West Ham United, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Manuel Pellegrini'nin Manchester City'den eski öğrencisi Dzeko'yu ısrarla istediği öğrenildi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre Premier Lig’in önemli takımlarından West Ham United, İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’nın golcüsü Edin Dzeko’ya talip oldu.
West Ham’ın hocası Manuel Pellegrini’nin, Manchester City’deyken hocalığını yaptığı Dzeko ile görüştüğü ve ikna ettiği öne sürüldü. Sözleşmesi 2020’de bitecek 33 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli gözden çıkarıldı.
Dzeko'nun adı Fenerbahçe ile de anılıyordu...
Edin Dzeko geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, oldukça formda hissettiğini ifade etmişti...
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