Eden Hazard söz verdi! Galatasaray...
Galatasaray maçı öncesi hocası Zidane’la bir görüşme yaptığı öne sürülen Eden Hazard, “İstanbul’da yüzde 200’le oynayacağının” sözünü Fransız hocaya verdi.
İspanyol gazetesi Dandiario, Eden Hazard’ın Galatasaray maçı öncesi hocası Zidane’la bir görüşme yaptığını öne sürdü. Gazeteye göre 11’de oynama talebini ileten Belçikalı yıldız, “İstanbul’da yüzde 200’le oynayacağının” sözünü Zidane’a verdi ve “İstanbul’da büyük bir gece olacak” ifadesini kullandı.
Real’in 6-1’lik Galatasaray galibiyetinde Ancelotti’nin yardımcısı olan Zidane’ın da, “İstanbul’dan zaferle ayrılmak için özel bir performansa ihtiyaç var. Bu özel performansı sergileyecek isim de Hazard olabilir” dediği iddia edildi.
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