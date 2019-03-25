Eden Hazard Kırşehirspor yolunda!
Kırşehirspor’un Hazard’ı transfer etmek istediği belirtildi, ortalık karıştı...
Transfermarkt sitesinde Kırşehirspor’un Hazard’ı transfer etmek istediği belirtildi. Sonrasında ise sanal alem bir anda yıkıldı.
Dünyaca ünlü futbol istatistik sitesi transfermarkt'ta Chelsea'li Eden Hazard'ın sayfasında kendisini tranfser etmek isteyen kulüplere dair "Söylentiler" bölümde Kırşehir Belediyespor'un adı yer aldı.
Hata ya da işgüzarlık olduğu anlaşılan bu detay Türk takipçilerin gözünden kaçmadı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.
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Sosyal medyada atılan tweet'lerde espiriler bitmek bilmedi. Aynı sitede Eden Hazard'ın piyasa değeri 150 milyon Euro olarak gösterilmesi ise işin bir başka boyutuydu.
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