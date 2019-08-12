Eda Tuğsuz gözünü zirveye dikti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriEda Tuğsuz gözünü zirveye dikti
GeriDiğer Eda Tuğsuz gözünü zirveye dikti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
12.08.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Eda Tuğsuz gözünü zirveye dikti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eda Tuğsuz gözünü zirveye dikti

Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada ikinci olup 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Eda Tuğsuz, olimpiyatlarda madalya alacak seviyede olduğunu söyledi. 

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen şampiyonada 64,51 metrelik derecesiyle hem bronz madalya kazanan hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli ciritçi Eda Tuğsuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

Olimpiyatlarda ilk kez yarışacağını belirten Eda, " Antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde devam ediyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. İlk kez yarışacak olmanın heyecan ve sorumluluğuna rağmen madalya alacak seviyedeyim. Ancak öncelikle önümüzde Dünya Atletizm Şampiyonası var. 2017'de Dünya 5'incisi olmuştum. İkinci kez katılıp orada da ünvanımın üzerine çıkarak madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Milli atlet Eda, 67,21 metre ile cirit atmada Türkiye rekorunun sahibi olduğunu hatırlatarak " Olimpiyatlardaki rakiplerimi yakından takip ediyorum. 30.
Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda bronz, 23 Yaş Altı AvrupaŞampiyonası'nda gümüş madalya aldım. Dünyada ilk 10 da yer alıyorum. Ben 64,51 metre atarak olimpiyat kotası aldım. Bu branşta 65-66 metre atan her zaman madalya adayıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

- "80 milyonu temsil ediyorum" 

10 yıldır cirit atma branşıyla uğraştığını söyleyen 22 yaşındaki milli sporcu, uluslarası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "80 milyonu temsil ediyorum. Orada insanlar bayrağımız karşısında ayağa kalkıp saygı duyuyor. Bu tarifsiz bir duygu. Bu şans bize verildiği için iyi değerlendirmek gerekiyor çünkü Türkiye'yi temsil ediyoruz. Daha ruhlu sahaya çıkmak zorundayız." şeklinde konuştu. 

Türkiye'de son yıllarda sporculara önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Eda, "Ailemizden ve çevremizden saygı görüyoruz. Özel hayatımıza dikkat etmek zorundayız. Akranlarımız gibi bir sosyal hayatımız olmuyor. Ailemizden uzaktayız sürekli. Yıl boyunca önemli hedefler için çalışıyoruz. Bize sağlanan imkanlara ve gösterilen güvene layık olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. 

- "Aileler çocuklarını sahaya getirsin" 

Motivasyonun sporcu başarılarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Eda, Dünya Şampiyonası'nda Türk halkının desteklerini beklediğini söyledi. 
Eda, sporun bireylere katkısına değinerek, şunları söyledi: 

"Çocukların öz güvenli bireyler olarak yetişmesi için spora yönlendirilmeleri gerekir. Özellikle kız çocukları çünkü onlar bir nesil yetiştiriyor. Sporcu ruhlu nesillerin yetiştirilmesi ülkeye ve Türk sporuna çok şeyler katacaktır. Olimpik ruhla yaşamak gerekir. Aileler çocuklarını sahaya getirsin. Birçok ülkede tribünler tıklım tıklım. Bu sporcuları motive ediyor. Destek, atış yaparken her zaman fazladan 1 santimetre demektir. Dünya şampiyonası için herkesin dualarını bekliyorum. Ben de onlara yakışır şekilde ülkemi temsil edeceğim." 

- "Milli sporculara eğitim konusunda esneklik tanınmalı" 

Spor ve eğitim yaşamının yoğunluğundan dolayı zorlandığını aktaran Eda, stres atmak için balık tutmak, tiyatro ve sinemaya gitmek gibi hobiler edindiğini söyledi. 

Milli sporcuların yoğu antrenman dönemleri ve şampiyonalar sırasında, eğitimlerinin aksadığını dile getiren Eda, "Olimpiyat sporcuları, okul ve sporu birlikte götürmekte zorlanıyor çünkü farklı illerde kamplar yapıp farklı ülkelerde organizasyonlara katılıyor. Ben de Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 4.sınıf öğrencisiyim. Olimpiyat barajını geçtiğimde finallerim vardı. Bu nedenle ben de biraz zorlandım. Milli sporculara eğitim konusunda esneklik tanınmalı. Geriye dönük eğitimler ve sınavlar yapılmalı." diyerek sözlerini tamamladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçları ne zaman?
Rıza Kayaalp, kırkpınar pehlivanlarıyla dünya şampiyonasına hazaırlanıyor
Eda Tuğsuz gözünü zirveye dikti
Son dakika transfer | Pedro Rebrocho Beşiktaş'ta!