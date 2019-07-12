Eda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz
GeriVoleybol Eda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
Röportaj: Süleyman ARAT
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz

Fenerbahçe Voleybol takımı kaptanı Eda Erdem’den Hürriyet’e iddialı açıklamalar

11 yıldır oynadığı voleybol takımının rakiplerle aralarındaki kadro derinliği farkından dolayı lig ve Avrupa’da hedefine ulaşamadığını söyleyen Eda Erdem, “Amacımız şampiyonluk. Futbolda Ersun Yanal, basketbolda da Obradovic ile şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın sembol ismi... 11 yıldır taşıdığı sarı lacivertli forma ile bir çok başarıya imza atan Eda, HÜRRİYET’e çok özel açıklamalar yaparken, yeni sezona, voleybol başta olmak üzere tüm kulvarlarda iddialı hazırlandıklarını söyledi. Eda’nın sorularımıza yanıtları şöyle:

“2008’de Fenerbahçe’den transfer teklifi geldiğinde, hiç düşünmeden karar vermemde Fenerbahçe taraftarı olmamın etkisi çok büyüktü. Ama kariyerimin devamında taraftarlarla aramızda oluşan özel bağ ve etkileşim, iyi günde de kötü günde de beni kulübüme daha fazla bağladı.”

3.’LÜK BAŞARISIZLIKSA...

“Geçtiğimiz sezonda Avrupa’da ve ligde 3. olduk. Başarılı olan takımlar ile aramızdaki en büyük fark kadro derinliğiydi. Rakiplerimiz, özellikle Türkiye’de bütçe farkından dolayı daha geniş kadrolara sahipler. Yine de kendi adımıza güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde 3.’lüğün başarısızlık sayılması da Türk voleybolunun geldiği noktayı anlamak açısından önemli. Bu yıl hedefimiz her zaman olduğu gibi yine şampiyonluk. Takımda önemli değişiklikler oldu. Bu sene daha iyi bir kadroya sahip olduğumuzu ve yeni transferlerimizin bizi bir adım daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum.”

AYAKTA ALKIŞLANMALI

“Futbolda geçen sezon takımımız sahip olması gereken Fenerbahçe karakterini bir türlü bulamadı. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile tekrar Fenerbahçe karakteri yaratıldı ve takıma yeniden kazanma duygusu kazandırıldı. Önümüzdeki sezon bizi güzel bir takım, iyi futbol bekliyor. Elbette şampiyon olacağız. Basketbol takımımız da bizim için dünyanın en güzel takımı ve istikrarlı bir şekilde yıllardır bizi gururlandırıyorlar. Bu yıl herkesin bildiği gibi sezon sonu yaşanan sakatlıklar final serilerine damgasını vurdu. Bu kadar fazla yıldız oyuncu eksiğiyle gösterilen her mücadele ayakta alkışlanmalı.”

 Mümkün olan son güne kadar sahadayım

Elbette ileride çocuk sahibi olmak istiyorum fakat hayallerimi süslemesi gibi bir duygu yoğunluğunu hiç hissetmedim. Bunda eşim Erdem Dündar’ın da büyük katkısı var. Daha voleybol bitecek, biraz da kendimize zaman ayıracağız diyor. Ben de mümkün olan son güne kadar sahada olmayı, başarıları tekrarlamayı ve bu duyguyu yaşamayı istiyorum. Bunları arzularken evde beni bekleyen bir ufaklık olduğunda aklımın bir köşesi her zaman onunla meşgul olacağı için bu duyguyu spordan sonraki hayatıma dair planlarıma saklıyorum.

Eda, “Ne mutlu ki, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan ‘He For She’ projesini sahiplenen bir kulübün sporcusuyum. ‘Birlikte Eşitiz’ diyerek hayata geçen bu proje gurur verici” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'ın davasında ilginç diyaloglar
Eda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz
'Vedat Muriç' sonrası flaş karar! Galatasaray...
Fenerbahçe'ye Josef için 5 milyon euro!