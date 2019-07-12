Eda Erdem: Her kulvarda şampiyonuz

11 yıldır oynadığı voleybol takımının rakiplerle aralarındaki kadro derinliği farkından dolayı lig ve Avrupa’da hedefine ulaşamadığını söyleyen Eda Erdem, “Amacımız şampiyonluk. Futbolda Ersun Yanal, basketbolda da Obradovic ile şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın sembol ismi... 11 yıldır taşıdığı sarı lacivertli forma ile bir çok başarıya imza atan Eda, HÜRRİYET’e çok özel açıklamalar yaparken, yeni sezona, voleybol başta olmak üzere tüm kulvarlarda iddialı hazırlandıklarını söyledi. Eda’nın sorularımıza yanıtları şöyle:

“2008’de Fenerbahçe’den transfer teklifi geldiğinde, hiç düşünmeden karar vermemde Fenerbahçe taraftarı olmamın etkisi çok büyüktü. Ama kariyerimin devamında taraftarlarla aramızda oluşan özel bağ ve etkileşim, iyi günde de kötü günde de beni kulübüme daha fazla bağladı.”

3.’LÜK BAŞARISIZLIKSA...

“Geçtiğimiz sezonda Avrupa’da ve ligde 3. olduk. Başarılı olan takımlar ile aramızdaki en büyük fark kadro derinliğiydi. Rakiplerimiz, özellikle Türkiye’de bütçe farkından dolayı daha geniş kadrolara sahipler. Yine de kendi adımıza güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde 3.’lüğün başarısızlık sayılması da Türk voleybolunun geldiği noktayı anlamak açısından önemli. Bu yıl hedefimiz her zaman olduğu gibi yine şampiyonluk. Takımda önemli değişiklikler oldu. Bu sene daha iyi bir kadroya sahip olduğumuzu ve yeni transferlerimizin bizi bir adım daha ileriye taşıyacağını düşünüyorum.”

AYAKTA ALKIŞLANMALI

“Futbolda geçen sezon takımımız sahip olması gereken Fenerbahçe karakterini bir türlü bulamadı. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile tekrar Fenerbahçe karakteri yaratıldı ve takıma yeniden kazanma duygusu kazandırıldı. Önümüzdeki sezon bizi güzel bir takım, iyi futbol bekliyor. Elbette şampiyon olacağız. Basketbol takımımız da bizim için dünyanın en güzel takımı ve istikrarlı bir şekilde yıllardır bizi gururlandırıyorlar. Bu yıl herkesin bildiği gibi sezon sonu yaşanan sakatlıklar final serilerine damgasını vurdu. Bu kadar fazla yıldız oyuncu eksiğiyle gösterilen her mücadele ayakta alkışlanmalı.”

Mümkün olan son güne kadar sahadayım

Elbette ileride çocuk sahibi olmak istiyorum fakat hayallerimi süslemesi gibi bir duygu yoğunluğunu hiç hissetmedim. Bunda eşim Erdem Dündar’ın da büyük katkısı var. Daha voleybol bitecek, biraz da kendimize zaman ayıracağız diyor. Ben de mümkün olan son güne kadar sahada olmayı, başarıları tekrarlamayı ve bu duyguyu yaşamayı istiyorum. Bunları arzularken evde beni bekleyen bir ufaklık olduğunda aklımın bir köşesi her zaman onunla meşgul olacağı için bu duyguyu spordan sonraki hayatıma dair planlarıma saklıyorum.

Eda, “Ne mutlu ki, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan ‘He For She’ projesini sahiplenen bir kulübün sporcusuyum. ‘Birlikte Eşitiz’ diyerek hayata geçen bu proje gurur verici” dedi.