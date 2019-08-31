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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
31.08.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Eda Erdem Dündar: Finalde mücadele etmek istiyoruz

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Eda Erdem Dündar: Finalde mücadele etmek istiyoruz

Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu öncesi A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, finalde mücadele etmek istediklerini söyledi. 

Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu öncesi A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ve Hırvatistan Başantrenörü Daniele Santaralli bir otelde düzenlenen medya gününde özel açıklamalarda bulundu. 

Finalde mücadele etmek istediklerini belirten Eda Erdem, ”Grup aşamasında iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz birinci olmaktı, en kötü ikincilikti, Yunanistan maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Sonrasında Finlandiya, Fransa ve son olarak Sırbistan karşılaştık. Son güne kadar iyi gittik. Son gün Sırbistan maçında aslında iyi başladık. Takım olarak güzel mücadele verdik. Sonrasında basit hatalar yaptık. Maçı kazanmaları olağan bir şey oldu. Genel olarak güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Ankara seyircisi müthiş, yepyeni, mutlu ediyorlar. Yaklaşık 12 bin kişi bizimle beraber maçı yaşıyor. Bu bizim için mutluluk, kadın voleybolcular olarak hem ülkemizi hem kadınları temsil ediyoruz. Ankara‘daki seyircilerde bizi destekliyor bizde mutlu oluyoruz. Grup aşaması güzel geçti hedeflediğimiz yerdeyiz zaten, Hırvatistan takımıyla oynayacağız. Hazırlık turnuvasında karşılaştık oradaki kazandık. Çok iyi hücum yüzdeleri var, onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maçta da iyi blok yapıp, iyi defans yapmamız gerekiyor ki, adımızı 8’li finale yazdıralım. Finalde mücadele etmek istiyoruz. Bizim inancımız tam, şu an tamamıyla Hırvatistan maçına yoğunlaştık” şeklinde konuştu. 

"Çok iyi bir jenerasyona sahibiz" 

İyi bir jenerasyona sahip olduklarını ifade eden Erdem, ”Bizler kadın sporcular olarak çok iyi bir jenerasyona sahibiz, biz bu işi gönülden yapıyoruz. Ben bayrağımız altında ülkemizi temsil ederken, çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bizler kadınların güçlü olduğunu, ellerine fırsat geçtiğinde neleri başarabileceklerin örneğiyiz aslında. Bize çok fazla geri dönüşler geliyor. Bizim amacımız Türk kadınların ne kadar güçlü, eline fırsat geldiği zaman değerlendirebileceğini gösteriyoruz” diye konuştu. 

Santarelli: "İyi bir maç çıkaracağımızı umuyoruz" 

Hırvatistan takımı olarak Ankara’da iyi bir iş çıkaracaklarını söyleyen Daniele Santarelli, ”Ankara’nın kalabalığını Sırbistan maçında gördük. Orada bizim içinde oynamak güzel olacaktır. İyi bir maç çıkaracağımızı umuyoruz. En azından Avrupa’nın en iyi takımlarından oynayabileceğimiz için gururluyuz. Ankara da iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye takımını çok iyi biliyorum. Çünkü yönetim, kulübü, takımıyla, Türk takımlarına karşı oynadım. Onlar için bu seviyede oynamak alışagelmiş olabilir, ama bizim için öyle değil ama bizde rekabetin iyi bir şey olduğunu biliyoruz. 8’li finaller oynamak bizim için zor olacak” şeklinde konuştu. 

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