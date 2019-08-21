Eda Erdem Dündar 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe Opet, Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar’ın bu yıl sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştır.
Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.
Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar’a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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