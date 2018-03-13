Eczacıbaşı'ndan final için dev adım

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Almanya ekibi SSC Palmberg'i 3-0 yendi. Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-18, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip geldi. Eczacıbaşı VitrA, SSC Palmberg'i 20 Mart'ta yapılacak yarı final rövanş maçında İstanbul'da konuk edecek.

SALON: Palmberg Arena

HAKEMLER: Nicholas Heckford (ENG-İngiltere), Sotirios Delikostidis (GRE-Yunanistan)

SSC PALMBERG ARENA: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke, Carocci (L), Oluic, Alanko, Bettendorf, Schoelzel.

ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Simge (L), Hande, Gözde.

SETLER: 18-25, 19-25, 20-25

SÜRE: 77 dakika (23, 26, 28)