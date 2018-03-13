Voleybol
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Eczacıbaşı'ndan final için dev adım
2018 CEV Kupası yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman ekibi SSC Palmberg Schwerin'i 25-18, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı ve final yolunda önemli bir adım attı.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Almanya ekibi SSC Palmberg'i 3-0 yendi. Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 25-18, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip geldi. Eczacıbaşı VitrA, SSC Palmberg'i 20 Mart'ta yapılacak yarı final rövanş maçında İstanbul'da konuk edecek.
SALON: Palmberg Arena
HAKEMLER: Nicholas Heckford (ENG-İngiltere), Sotirios Delikostidis (GRE-Yunanistan)
SSC PALMBERG ARENA: Geerties, Barfield, Lippmann, Szakmary, Dumancic, Hanke, Carocci (L), Oluic, Alanko, Bettendorf, Schoelzel.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Simge (L), Hande, Gözde.
SETLER: 18-25, 19-25, 20-25
SÜRE: 77 dakika (23, 26, 28)
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