Eczacıbaşı'nda hedef 5 kulvarda şampiyonluk!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEczacıbaşı'nda hedef 5 kulvarda şampiyonluk!
GeriVoleybol Eczacıbaşı'nda hedef 5 kulvarda şampiyonluk!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
DHA
08.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı'nda hedef 5 kulvarda şampiyonluk!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacıbaşı'nda hedef 5 kulvarda şampiyonluk!

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda yarın VakıfBank ile karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları Hande Baladın, Tijana Boskovic ve takım kaptanı Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon Kupa Voley'i havaya kaldıran Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu VakıfBank ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak bu önemli mücadele öncesi, Eczacıbaşı VitrA'nın yıldız oyuncuları Hande Baladın, Tijana Boskovic ve takım kaptanı Yeon-Koung Kim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yarıştıkları beş kulvarda da tüm kupaları hedeflediklerini belirten Eczacıbaşı'nın genç oyuncusu Hande Baladın, sezona önemli bir kupa finaliyle başlayacaklarını ifade ederek, "Yeni sezona tekrar Eczacıbaşı ile başladığım için mutluyum. Galatasaray'da oynadığım bir yıldan sonra evime döndüm. Ezeli rakibimiz VakıfBank'a karşı oynayacağımız çok önemli bir kupa finaliyle sezona başlıyoruz. İki takımın da güçlü kadroları var. Hepimiz milli takımdan yeni döndük, bu yüzden takıma alışabilmek için iki hafta gibi az bir vaktimiz vardı. Takımdaki uyum ve arkadaşlık gayet iyi durumda. Süper Kupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Beş kulvarda yarıştığımız tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Buna Süper Kupa ile başlama niyetindeyiz. Umarım elimizden gelenin en iyisini yapar ve ilk kupada şampiyon olabiliriz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR VE ÜLKEMİZ İÇİN İNANILMAZ BİR TURNUVAYDI"

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda milli formayı terleten Baladın, turnuvayı ikinci bitirdikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Tüm oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı. Özellikle 16 yıl sonra tekrar Ankara'da final oynamak hepimiz için çok mutluluk ve gurur vericiydi. Turnuvayı ikinci bitirdiğimiz için çok mutluyum. Bunda Ankara seyircisinin büyük bir payı var. Turnuvanın başından sonuna kadar bize çok büyük bir destek verdiler. Onların desteği ve enerjisiyle biz de çok daha iyi bir performans sergileyerek finale kadar yükseldik. Finalde son Avrupa şampiyonu Sırbistan'a karşı iyi mücadele ettik ama iki sayıyla kaybetmek bizi üzdü. Şampiyonluğa çok yaklaşmıştık. Maçtan sonra çok üzgündük, üzerinden biraz vakit geçtikten sonra çok önemli bir başarı kazandığımızın farkına vardık. Umarım diğer Avrupa şampiyonalarında da aynı başarıyı gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

TIJANA BOSKOVIC: KALİTELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Yeni sezonda hedeflerinin en üst seviye olduğunu dile getiren Sırp voleybolcu Tijana Boskovic ise kaliteli bir takım olduklarını vurgulayarak şu şekilde konuştu:
"Eczacıbaşı'ndaki beşinci sezonuma başlamak için kulübe döndüm ve çok mutluyum. Bu sezon da önemli kulvarlarda yarışacağız. Yine aynı şekilde hedefimiz en üst seviye. Umarım hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir sezon olur. Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız ve bunun da hakkını vermek için yarıştığımız her kulvarda, hedefimizi zirvede tutarak sezona başlıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. Oradaki öncelikli hedefimiz kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp sahada olabilmek. Kalan kupalar için de aynı şekilde hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

YEON-KOUNG KIM: İKİ TARAF İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK

Takım kaptanı Yeon-Koung Kim de Süper Kupa finalinin iki takım için de çok zor geçeceğini belirterek, "Burada ikinci sezonum. Çok sayıda genç oyuncumuz var, hepsi çok yetenekli ve iyi enerjiye sahipler. Aynı zamanda çok tecrübeli oyuncularımız da var. Bu durumun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Beş farklı hedefimiz var, beş farklı kupada başarılı olmak istiyoruz. Önce Süper Kupa maçı ile başlayacağız sonra da devamı gelecek. Bildiğiniz gibi VakıfBank çok güçlü bir rakip, biz de bu sene çok güçlü bir kadroya sahibiz. İki taraf için de zor bir maç olacak, kim daha çok zorlarsa o yenecek" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Serdal Adalı adaylığını perşembe günü açıklayacak
Zanka: "Atiba yakın arkadaşım, çayı ve mantıyı çok seviyorum..."
Teknik direktör Marius Sumudica 7 haftada 3 kez sarı kart gördü
Milli maç ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta?