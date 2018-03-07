Eczacıbaşı yarı finalde
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final ikinci maçında da Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.
Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe - Bursa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle yarı final maçlarını oynayacak ve seride iki maç kazanan takım finale yükselecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Hande, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Dilara, Meliha.
Nilüfer Bld.: Birgül, Ana, Ceyda, Buijs, Özgenur, Duygu, Funda (L), Elif, Hazal, Merve.
Setler: 3-0 (25-20,25-19,25-20)
Süre: 78 dakika (26,25,27)
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