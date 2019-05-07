Eczacıbaşı VitrA'nın kiralık
Hande Baladın ve Yasemin Güveli yeni sezonda turuncu-beyazlı formayı giyecek.
Eczacıbaşı VitrA'nın geride kalan sezonda başka takımlara kiralık gönderdiği genç voleybolcular Hande Baladın ve Yasemin Güveli, turuncu-beyazlı takıma dönüyor. Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, tamamlanan sezonda Galatasaray HDI Sigorta'da oynayan Hande Baladın ile Karayolları'nda görev yapan Yasemin Güveli'nin yeni sezonda turuncu-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.
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