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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL - DHA
23.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA'da hedef çifte kupa

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Eczacıbaşı VitrA'da hedef çifte kupa

Eczacıbaşı VitrA'nın 3 önemli ismi Lauren Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu ve Tijana Boskovic Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Play-Off final serisinde VakıfBank ile karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA'nın 3 önemli ismi Lauren Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu ve Tijana Boskovic Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İSMAİLOĞLU: SEZONU ÇİFTE KUPAYLA KAPATMAK İSTİYORUZ

Eczacıbaşı VitrA'nın milli smaçörü Meliha İsmailoğlu, takım olarak eksiklerini giderdiklerini ve maça hazır olacaklarına vurgu yaparken, "Hazırlanmak için daha uzun bir süremiz vardı. Normalde planda olmayan, 2 haftalık bir aramız oldu. Bizim için daha iyi oldu eksiklerimizi çalışabildik. Bu maça daha hazır çıkacağız. Geçen sezon final serisi uzun sürmüştü ve 5 maça çıkmıştı, bu sezon da serinin 3 maçta bitmeyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle çekişmeli maçlar olacak. Maç tarihleri de birbirine çok yakın bu nedenle seri 3 maçta tamamlanmaz. Her iki takım da çok istekli" şeklinde konuştu.

"KULÜP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Eczacıbaşı VitrA'nın uzun zamandır lig şampiyonluğu yaşamamasını ve bu nedenle finallerin çok önemli olduğunu belirten İsmailoğlu, "Kulüp için çok önemli. Çok uzun zamandır kupayı kazanamadık o nedenle bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanmışken ligi de kazanıp çok güzel bir sezon kapanışı yapmak istiyoruz. Geçen sezonda çok büyük şansımız vardı. Bu sezon takımın daha güçlü olduğunu düşünüyorum. O nedenle sezonu çok iyi kapatacağımızı umuyorum" dedi.

GIBBEMEYER: FİNAL İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li orta oyuncusu Lauren Gibbemeyer ise, final serisi için hazırlıkların devam ettiğini belirtirken, "Final için çok heyecanlıyız, videolar izliyoruz, taktiksel antrenmanlar yapıyoruz. VakıfBank güçlü bir rakip, onların oyuncularını da oyunlarını da iyi biliyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

"TAKIMIMA İNANIYORUM"

Gibbemeyer, ilk sezonunda şampiyonluk yaşamanın kendisine büyük mutluluk getireceğini söylerken, "İlk sezonumda bunu yaşamak çok güzel olur. Her şeyi yapabilecek güçteyiz. Her şeyi ortaya koyduğumuzda önümüzde hiçbir engel yok. Takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"SEZONU İYİ BİR FİNALLE TAMAMLAMA ZAMANI"

Sezonun zorlu geçtiğini ve ligi güzel bir şekilde bitirmek istediklerine vurgu yapan Gibbemeyer, "Uzun bir seri olacağını söyleyebilirim. İki takımda buna hazır bir şekilde başlayacaktır. Bizim için önemli olan oradaki ilk maçı kazanmamız. Sezonu birden fazla kupayla kapatmak güzel. Sezon içinde zor zamanlarımız oldu. İyi dönemlerimiz de oldu. Artık bunları iyi bir finalle tamamlama zamanı" dedi.

BOSKOVIC: HAZIRIZ VE YARINI BEKLİYORUZ

Eczacıbaşı VitrA'nın genç pasör çaprazı Tijana Boskovic de, finaller öncesinde çok çalıştıklarını ve büyük bir heyecan içinde olduklarını söylerken, "Finallerin başlayacak olması nedeniyle çok heyecanlıyız. Yarı finalden sonra hazırlık süreci için 10 günlük bir süre vardı. İyi değerlendirdik ve çok çalıştık. Yavaş yavaş hazır oluyoruz ve yarını bekliyoruz. Geçen seneki gibi ilginç bir final serisi olacağını biliyoruz. Umarım güzel sonuçlar alırız. Takımımın final serisinde başarılı bir sonuç alacağına ve bu konuda büyük şansı olduğuna inanıyorum. Her sezon zorlu geçiyor. Bu sezon umarım çalışmalarımızın karşılığını bir kupayla alabiliriz. Bu konuda inancımız yüksek" açıklamasını yaptı.

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