Eczacıbaşı VitrA set vermeden kazandı

Salon: Anafartalar

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayışoğlu

Çanakkale Belediyespor: Elif Uzun, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Janset Cemre Erkul, Da Silva, Alajbeg (Şule Yetimoğlu, Ceren Önal, İpek Soroğlu, Hande Taşçı)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Güldeniz Önal, Ezgi Dilik, Adams)

Setler: 23-25, 16-25, 17-25

Süre: 75 dakika (28, 24, 23)



İlk set karşılıklı sayılarla başladı. Eczacıbaşı VitrA, servis hatalarından sayılar kaybetse de teknik molaya 12-9 önde girdi. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan ilk set, 25-23 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci set de ilk set gibi karşılıklı sayılarla başladı. Eczacıbaşı VitrA, Larson ve Boskovic'in smaçlarıyla, Çanakkale Belediyespor ise Gözde-Elif ikilisinin bloklarıyla sayı üretti. Bu setteki teknik molaya Çanakkale Belediyespor 12-8 önde girdi. Teknik mola dönüşü oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.



Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sette Adams'ın smaçlarıyla sayı üretti. Bu setteki teknik molaya konuk takım, 12-11 önde girdi. Seti 25-17 önde tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.