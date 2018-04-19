Eczacıbaşı Vitra seriyi eşitledi
Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı 25-20, 22-25, 24-26, 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik.
VAKIFBANK: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Sloetjes, Gizem (L), Robinson, Cansu, Melis, Zehra, Melis Gürkaynak, Ayça ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Adams, Ezgi, Gözde, Hande
SETLER: 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 21-25)
SÜRE: 113 dakika (28, 29, 30, 26)
Serinin üçüncü maçı 22 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın ilk setinde oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip seti 25-20 önde bitirirken, ikinci sette ise Eczacıbaşı VitrA etkili oyunuyla 25-22 üstün geldi.
Eşitliği sağladıktan sonra kontrolü elden bırakmayan turuncu beyazlılar, üçüncü seti de 26-24 kazandı. Çekişmeli geçen son sette Vakıfbank teknik molaya 12-11 önde girmesine rağmen, Eczacıbaşı VitrA oyunun kalan bölümünü iyi oynadı mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
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