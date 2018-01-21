Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediye'ye set vermedi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ali ihsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Elif Onur Başaran, Özgenur Yurtdagülen, Buıjs Anne, Da Silva Carolina, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Sinem Beyazıt, Merve Tanıl)
Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal, Boskovic, Hande Baladin, Alexis, Büşra Kılıçlı, Maja (Simge Şebnem Akoz, Dilara Bağcı, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)
Setler: 13-25, 7-25, 21-25
Süre: 20, 23, 26 (69 dakika)
Maça etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-3 üstün girdi. Teknik mola sonrasında Boskoviç'in etkili servisleriyle üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA seti 25-13 kazandı.
Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladin ve Gözde Yılmaz'ın etkili oyunuyla ikinci sette de üstünlüğünü devam ettirerek seti 25-7 önde bitirdi.
Son sette de Boskovic ve Alexis'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.