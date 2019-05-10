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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
10.05.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA Melis Durul'u kadrosuna kattı

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Eczacıbaşı VitrA Melis Durul'u kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Melis Durul'u transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu kadrosunu oluşturmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA'nın Çanakkale Belediyespor'dan Melis Durul'u renklerine bağladığı bildirildi.

Eczacıbaşı VitrA formasını daha önce de giyen 26 yaşındaki pasör çaprazının, gelecek sezon yeniden kadroda yer alacağı kaydedildi.
Açıklamada transferiyle ilgili görüşlerine yer verilen Melis Durul, "Altı yıl aradan sonra birçok ilkleri yaşadığım yuvama geri dönmek heyecan ve gurur verici. Hayatımda önemli adımların temelini bu kulüpte atmıştım. İlk milli takım heyecanı, profesyonel hayata ilk giriş, ilk şampiyonluk heyecanı, hepsini burada yaşadım. Bir kulüpten çok, kocaman bir aile olma olgusuna sahip değerli bir yer benim için. Tekrar bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda hedeflediğimiz tüm başarıları elde edeceğimize inancım tam. Bol kupalı, sağlıklı ve huzurlu bir dönem olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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