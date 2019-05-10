Eczacıbaşı VitrA Melis Durul'u kadrosuna kattı
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Melis Durul'u transfer etti.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu kadrosunu oluşturmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA'nın Çanakkale Belediyespor'dan Melis Durul'u renklerine bağladığı bildirildi.
Eczacıbaşı VitrA formasını daha önce de giyen 26 yaşındaki pasör çaprazının, gelecek sezon yeniden kadroda yer alacağı kaydedildi.
Açıklamada transferiyle ilgili görüşlerine yer verilen Melis Durul, "Altı yıl aradan sonra birçok ilkleri yaşadığım yuvama geri dönmek heyecan ve gurur verici. Hayatımda önemli adımların temelini bu kulüpte atmıştım. İlk milli takım heyecanı, profesyonel hayata ilk giriş, ilk şampiyonluk heyecanı, hepsini burada yaşadım. Bir kulüpten çok, kocaman bir aile olma olgusuna sahip değerli bir yer benim için. Tekrar bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda hedeflediğimiz tüm başarıları elde edeceğimize inancım tam. Bol kupalı, sağlıklı ve huzurlu bir dönem olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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