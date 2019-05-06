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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
06.05.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, Larson ile yollarını ayırdı

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Eczacıbaşı VitrA, Larson ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncusu Jordan Larson ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2014-2015 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA forması giyen 32 yaşındaki smaçörün turuncu-beyazlı renklere veda ettiği bildirildi.

Larson, Eczacıbaşı VitrA ile 2 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile birer defa CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Turuncu-beyazlı takımın menajeri Nalan Ural, yaptığı açıklamada, Larson'un Eczacıbaşı VitrA için her zaman bir efsane olacağını belirterek, "Oyuncumuz daha kısa süreli bir lig tercih ettiği için karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Beş sezon boyunca kulübümüzün bir parçası olan Larson'a, hem oyunculuğu, hem arkadaşlığı hem de kaptanlığıyla bize kattıkları için teşekkür ederiz. Kendisine önümüzdeki Olimpiyat Oyunları'nda da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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