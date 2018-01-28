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Eczacıbaşı VitrA, İlbank'a set vermedi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı VitrA, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

AA
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Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz Önal, Beyza Arıcı, Ezgi Dilik, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Gözde Yılmaz (Dilara Bağcı)
İlbank: Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Santos, Tuğçe Öcal, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Pınar Begüm Özsu, İlayda İşçimen, Selen Ursavaş)
Setler: 25-18, 25-12, 25-13
Süre: 62 dakika (23, 20, 19)

Maça yerli oyuncu ağırlıklı kadroyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, etkili servislerin ardından Güldeniz Önal'ın sayısıyla teknik molaya 12-9 üstünlükle girdi. Ev sahibi ekip, Güldeniz ve Hande Baladın'ın etkili ataklarıyla seti 25-18 aldı.

İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molayı 12-5 önde girdi. File üstü başarısıyla rakibe fırsat vermeyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-12 alarak maçta 2-0 öne geçti.

Hande, Güldeniz ve Yasemin Güveli'nin etkili ataklarıyla 3. setin teknik molasına 12-7 önde giren ev sahibi ekip, bu sette de rakibine 25-13 üstünlük kurdu ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.

voleybol

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