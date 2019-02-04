Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna'yı ağırlayacak.
Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın Finlandiya ekibiyle karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Grupta oynadığı tüm müsabakalardan galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı 3 maçı da yitiren Hameenlinna ise 4. ve son sırada yer alıyor. İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.
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