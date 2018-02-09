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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Voleybol Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale yükseldi
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Voleybol
A.A
09.02.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale yükseldi

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Avrupa Kadınlar CEV Kupası 3. tur rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalya'nın Yamamay e-work takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Palayamamay
Hakemler: Chantal Kaiser (Fransa), Tajana Kramar Sandl (Hırvatistan)
Yamamay e-work: Bartsch-Hackley, Berti, Diouf, Gennari, Stufi, Orro (Sipirito, Wilhite, Botezat, Chausheva, Piani)
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Adams (Ognjenovic, Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Dilara Bağcı)
Setler: 25-20, 18-25, 18-25, 24-26
Süre: 104 dakika (26, 25, 25, 28)
 
İlk maçı evinde 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atladı ve çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile eşleşti.
Karşılaşmayı Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Türk spor medyasının bazı yöneticileri de izledi.
Birinci sete iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4 önde tamamladı. İkinci teknik molayı 16-14'lük skorla üstün bitiren İtalya temsilcisi, blok sayılarıyla fark oluşturduğu ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.
Eczacıbaşı VitrA, teknik molalarını 8-6 ve 16-11'lik skorlarla üstün bitirdiği ikinci seti 25-18 ile hanesine yazdırarak durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sete Eczacıbaşı VitrA, etkili servisler atarak başladı. Teknik molaları da 8-1 ve 16-7 önde geçen konuk takım, seti 25-18 kazanarak skorda 2-1 üstünlük yakaladı. İlk maçtaki 3-1'lik galibiyetin ardından rövanşta kazandığı iki set, Eczacıbaşı VitrA'nın çeyrek finali garantilemesini sağladı.
Formalite niteliğinde oynanan dördüncü sette teknik molalara 8-5 ve 16-13 geride giren Eczacıbaşı, buna karşın seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı. 

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