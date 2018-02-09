Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale yükseldi
Avrupa Kadınlar CEV Kupası 3. tur rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalya'nın Yamamay e-work takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Palayamamay
Hakemler: Chantal Kaiser (Fransa), Tajana Kramar Sandl (Hırvatistan)
Yamamay e-work: Bartsch-Hackley, Berti, Diouf, Gennari, Stufi, Orro (Sipirito, Wilhite, Botezat, Chausheva, Piani)
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Adams (Ognjenovic, Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Dilara Bağcı)
Setler: 25-20, 18-25, 18-25, 24-26
Süre: 104 dakika (26, 25, 25, 28)
İlk maçı evinde 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atladı ve çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile eşleşti.
Karşılaşmayı Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Türk spor medyasının bazı yöneticileri de izledi.
Birinci sete iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4 önde tamamladı. İkinci teknik molayı 16-14'lük skorla üstün bitiren İtalya temsilcisi, blok sayılarıyla fark oluşturduğu ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.
Eczacıbaşı VitrA, teknik molalarını 8-6 ve 16-11'lik skorlarla üstün bitirdiği ikinci seti 25-18 ile hanesine yazdırarak durumu 1-1 yaptı.
Üçüncü sete Eczacıbaşı VitrA, etkili servisler atarak başladı. Teknik molaları da 8-1 ve 16-7 önde geçen konuk takım, seti 25-18 kazanarak skorda 2-1 üstünlük yakaladı. İlk maçtaki 3-1'lik galibiyetin ardından rövanşta kazandığı iki set, Eczacıbaşı VitrA'nın çeyrek finali garantilemesini sağladı.
Formalite niteliğinde oynanan dördüncü sette teknik molalara 8-5 ve 16-13 geride giren Eczacıbaşı, buna karşın seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.
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