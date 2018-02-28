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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda yarı finalde!
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Voleybol
28.02.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda yarı finalde!

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2018 Kadınlar CEV Kupası çeyrek final etabındaki ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını evinde oynadığı rövanşta karşılaşmasında da 25-20, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, adını yarı finale yazdırdı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinde iki ekip de kafa kafaya bir performans sergilerken, setin son bölümünü iyi oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 kazanarak maçta durumu 1-0'a getirdi.

İkinci sette oyuna tamamıyla ağırlığını koyan temsilcimiz, rakibine yaklaşma şansı tanımazken bu seti de 25-11'lik sonuçla geçti. İlk maçı 3-1 kazandığı için ikinci mücadelede 2 set alması yeterli olan Eczacıbaşı VitrA, bu setin ardından yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Formalite gereği oynanan üçüncü sette de rakibine karşı 25-18'lik üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, salondan 3-0 galip ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA'nın yarı finaldeki rakibi SSC Palmberg Schwerin - Pomi Casalmaggiore eşleşmesinin galibi olacak.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Svetlana Zotovic (Sırbistan), Cristian Eduard Botezatu (Romanya)

ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Tijana Boskovic, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Akoz (L), Hande Baladin, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Ceren Nur Domaç, Dilara Bağcı (L), Maja Ognjenovic

YENISEI KRASNOYARSK: Olga Efimova, Iana Manziuk, Ekaterina Efimova, Ksenia Bondar, Svetlana Kriuchkova (L), Natalia Malyhk, Victoriia Chaplina, Evgeniia Shcheglova, Inna Molodtsova, Evgeniya Kondrashkina, Oleksandra Peretiatko, Natalia Simonenko

SETLER: 25-20, 25-11, 25-18

SÜRE: 77 dakika (31, 22, 24)

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