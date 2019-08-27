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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İHA
27.08.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

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Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda

2015 ve 2016’da üst üste Dünya Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda yer alacak.

Turuncu-beyazlılar 3-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Çin’in Shaoxing şehrinde, üçüncü defa Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Eczacıbaşı VitrA, geçen sene yine Shaoxing’de düzenlenen turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştı.

Turnuvaya Wild Card ile katılan Eczacıbaşı VitrA’nın A Grubu’ndaki rakipleri, ev sahibi Guangdong Evergrande, İtalya’dan Imoco Volley Conegliano ve Brezilya’dan Minas Tenis Clube olacak.

B Grubu’nda ise VakıfBank, Brezilya’dan Dentil Praia Clube, İtalya’dan Igor Gorgonzola Novara ve Çin’den Tianjin Bohai Bank takımları mücadele edecek.

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