Eczacıbaşı VitrA avantaj yakaladı
Ülkemizi 2018 Kadınlar CEV Kupası'nda temsil eden Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final ilk maçında, deplasmanda Rusya'nın Yenisei Krasnoyarsk takımını 16-25, 26-28, 25-23 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte rövanş maçı öncesinde bir üst tura (yarı final) yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.
SALON: Dom Sporta im. M. Dvorkina
HAKEMLER: Florin Dimachi (ROU-Romanya), Audrius Gargasas (LTU-Litvanya)
YENİSEİ KRASNOYARSK: Bondar, Manziuk, Malykh, Chaplina, Efimova, Peretiatko, Kriuchkova (L), Molodtsova, Olga Efimova.
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Dilara, Hande, Ezgi.
Setler: 1-3 (16-25,26-28,25-23,21-25)
Süre: 98 dakika (20,28,27,23)
Mücadelenin birinci setinde rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazandı. İki takımın da etkili ataklarıyla başa baş bir mücadele yaşanan ikinci seti, Rus ekip 25-23 önde bitirdi. Son sette ise konuk ekip temposunu koruyarak, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmadı ve maçı 3-1 kazandı.
Maçın en skorer isimleri aldıkları 25'şer sayıyla kaptan Jordan Larson ve genç oyuncu Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı VitrA, eşleşmenin ikinci maçında Rus ekibini, 28 Şubat Çarşamba günü, saat 19:30'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Turuncu beyazlıların yarı finale çıkması için iki set almaları yeterli olacak.
Turuncu-beyazlılar turu geçmesi durumunda, yarı finalde Pomi Casalmaggiore (İtalya) - SSC Palmberg Schwerin (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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