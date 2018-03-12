Eczacıbaşı VitrA, Almanya deplasmanında

Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.



Turuncu-beyazlılar, CEV Kupası çeyrek finalinde Rus ekibi Yenisei'yi 3-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. SSC Palmberg ise aynı turda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımını 3-0 ve 3-1'lik skorlarla eledi.





