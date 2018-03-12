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Voleybol Eczacıbaşı VitrA, Almanya deplasmanında
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Sıradaki Haber:Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirerek yarı finale çıktı!

Voleybol
AA
12.03.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA, Almanya deplasmanında

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Eczacıbaşı VitrA, Almanya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg takımına konuk olacak.

Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Turuncu-beyazlılar, CEV Kupası çeyrek finalinde Rus ekibi Yenisei'yi 3-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. SSC Palmberg ise aynı turda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımını 3-0 ve 3-1'lik skorlarla eledi.


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