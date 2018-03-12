Voleybol
AA
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Eczacıbaşı VitrA, Almanya deplasmanında
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg takımına konuk olacak.
Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Turuncu-beyazlılar, CEV Kupası çeyrek finalinde Rus ekibi Yenisei'yi 3-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. SSC Palmberg ise aynı turda İtalya'nın Pomi Casalmaggiore takımını 3-0 ve 3-1'lik skorlarla eledi.
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