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Voleybol
AA
04.12.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0

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Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Itambe Minas takımını 3-0 yendi.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)

Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, De Menezes, Marques, Clemente, Alvarado (Nicolosi, Pallegrino, Conceiçao, Costa, Blassioli,

Setler: 25-17, 25-23, 25- 16

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, üçüncü ve son maçında 6 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Guangdong Evergrande ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0

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