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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
29.04.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

VakıfBank bir adım öne geçti

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VakıfBank bir adım öne geçti

2018-19 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin Şampiyonunun belirleneceği final serisinin üçüncü maçını 3-1 kazanan VakıfBank seride 2-1 öne geçerek şampiyonluğa bir adım yaklaştı.    

Serinin dördüncü maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanacak. Bu maçı VakıfBank kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek, Eczacıbaşı Vitra kazanırsa şampiyonun adı 5 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta belli olacak. 

ECZACI BAŞLADI VAKIF BİTİRDİ

İlk sete iyi başlayan VakıfBank Zhu ve Ebrar’ın file önündeki etkili oyunuyla bu seti 17-25 kazanarak 0-1 öne geçti. İkinci sete de VakıfBank iyi başlasa da Eczacıbaşı Vitra rakibini 6-6’da yakaladı sonra VakıfBank tekrar öne geçti ancak skor 14-14’te ve 17-17’de eşitlense de Vakıfbank’ın servislerde yaptığı peşpeşe hataları iyi değerlendiren Eczacıbaşı Vitra 25-23’le skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü sete VakıfBank iyi başlasa da Eczacıbaşı Vitra rakibini 13-13’te yakaladı ve 16-13 öne geçti. Ancak bu kez VakıBank 16-16’da rakibini yakaladı ve özellikle Kelsey’in etkii oyunuyla 20-25’le 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete da etkili bir oyun çıkartan VakıfBank, Zhu Tıng’ın sayılarıyla zorlanmadan 18-25’le maçın skorunu ilan etti 3-1

Çinli oyuncu Zhu Tıng 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. 

Final serisinde ilk maçı kaybetmesine rağmen üst üste iki maç kazanan VakıfBank 2-1 öne geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Bülent Bozkurt (xxx), Metin Korkut(xxx)

Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25

Süre: 25’, 29’, 29’,24’ (1.47’)

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim(12), Beyza(6), Gamze(1), Larson(12), Buşra(3), Boskovıc(18), Simge(L), Gözde (-), Ezgi (1), Gıbbemeyer (-), Dilara (L) , Merve (-)

VAKIFBANK: Kelsey(15), Mılena(11), Ebrar(12),Zhu(23), Kübra(4), Cansu (6), Gizem (L), Chıera (1),  Zehra(2), Ayça (-)

 

 

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