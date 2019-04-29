VakıfBank bir adım öne geçti
2018-19 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin Şampiyonunun belirleneceği final serisinin üçüncü maçını 3-1 kazanan VakıfBank seride 2-1 öne geçerek şampiyonluğa bir adım yaklaştı.
Serinin dördüncü maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanacak. Bu maçı VakıfBank kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek, Eczacıbaşı Vitra kazanırsa şampiyonun adı 5 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta belli olacak.
ECZACI BAŞLADI VAKIF BİTİRDİ
İlk sete iyi başlayan VakıfBank Zhu ve Ebrar’ın file önündeki etkili oyunuyla bu seti 17-25 kazanarak 0-1 öne geçti. İkinci sete de VakıfBank iyi başlasa da Eczacıbaşı Vitra rakibini 6-6’da yakaladı sonra VakıfBank tekrar öne geçti ancak skor 14-14’te ve 17-17’de eşitlense de Vakıfbank’ın servislerde yaptığı peşpeşe hataları iyi değerlendiren Eczacıbaşı Vitra 25-23’le skoru 1-1 yaptı.
Üçüncü sete VakıfBank iyi başlasa da Eczacıbaşı Vitra rakibini 13-13’te yakaladı ve 16-13 öne geçti. Ancak bu kez VakıBank 16-16’da rakibini yakaladı ve özellikle Kelsey’in etkii oyunuyla 20-25’le 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete da etkili bir oyun çıkartan VakıfBank, Zhu Tıng’ın sayılarıyla zorlanmadan 18-25’le maçın skorunu ilan etti 3-1
Çinli oyuncu Zhu Tıng 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Final serisinde ilk maçı kaybetmesine rağmen üst üste iki maç kazanan VakıfBank 2-1 öne geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Bülent Bozkurt (xxx), Metin Korkut(xxx)
Setler: 17-25, 25-23, 20-25, 18-25
Süre: 25’, 29’, 29’,24’ (1.47’)
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim(12), Beyza(6), Gamze(1), Larson(12), Buşra(3), Boskovıc(18), Simge(L), Gözde (-), Ezgi (1), Gıbbemeyer (-), Dilara (L) , Merve (-)
VAKIFBANK: Kelsey(15), Mılena(11), Ebrar(12),Zhu(23), Kübra(4), Cansu (6), Gizem (L), Chıera (1), Zehra(2), Ayça (-)
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