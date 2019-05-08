Ebrar Karakurt: "Seneye 5 kupanın 5’ini de kazanmak istiyoruz"

Venüs Sultanlar Lig’inde ipi göğüsleyen ve 11. şampiyonluğun sahibi olan Vakıfbank’ta takımın 19 yaşındaki genç pasörü Ebrar Karakurt, şampiyonluk yolunda yaşadıklarını anlattı. Genç bir ekiple bu sezon çok iyi işler yaptıklarını belirten Ebrar, “Çok mutluyum. Bu genç kadroya rağmen sezonu iki kupa ile kapattık. Bu mutluluk ve gurur verici bir olay. İnşallah seneye de 5 kupanın 5’ni de kazanırız ve siz basın mensupları da daha çok burada olursunuz” dedi.

"Bazen ağladık, bazen güldük"

Altyapıdan sonra A Takım'da çıktığında zor zamanlar geçirdiğini belirten Ebrar, “Çok büyük bir takıma geldim. Altyapıdan sonra çok büyük bir seviyeydi. Antrenmanlarda çok zorlandık. Bazen çok ağladık, bazen de çok güldük. Giovanni Guidetti bazen bize çok kızdı. Ama sonunda mutluyuz. Çünkü zirvede bitirdik. Zor ama güzel oldu” yorumunu yaptı.

"Chiara, bize annelik, ablalık yaptı"

Takımda bir aile ortamı olduğunun altını çizen genç voleybolcu, “Burada gençler için çok iyi bir ortam var. Önümüzdeki insanlar bize karşı çok iyimser insanlar. Örnek aldığımız isimlerle çalıştık. Onlarla bu ortamda olmak, onlarla aynı havayı solumak bizim için çok büyük onurdu. Bize çok şey kattı onlarla çalışmak. Lonneke, Chiara bize annelik, ablalık yaptı. Onların gelecek sene takımda olmaması bizim için çok üzücü” şeklinde konuştu.

Gelecek sezon yarışacakları tüm kulvardaki kupalara talip olduklarını söyleyen başarılı sporcu, “Önümüzdeki sezon çok daha fazla çalışarak büyük hedefler edineceğiz. Gerek bireysel gerekse takım anlamında. Gelecek sene 5 kupayı da kazanmak istiyoruz. Takımda değişikliler olacak ama birbirimize alışma sürecimiz çok fazla uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!